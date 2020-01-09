10 gece hayvan barınağında kaldı

Birçok kişi onun deli olduğunu düşündü. Kız arkadaşı, ailesi ve arkadaşları onunla konuşmaya çalıştı. Ancak Kris Rotonda, Pasco County barınağının karşı karşıya kaldığı mücadelenin farkına vardığında bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Rotonda yanına, kek, protein barı, paketlenmiş yemekler, su, yastık, battaniye ve fener alarak 10 gece boyunca farklı kafeslerdeki köpeklerin yanında kalmaya başladı. 'Pasco County ve toplumu biraz daha uyandırmak ve yalnızlığın nasıl hissettirdiğini ve bununla nasıl başa çıkılacağını anlamak için kendimi bu hayvanların konumuna koymak istedim. Bu çok zor ve size farklı bir bakış açısı sunuyor' dedi.





32 yaşında bir Emniyet Limanı sakini olan Rotonda, 2009'dan beri Pinellas İlçe Hayvan Hizmetleri'nden 13 yaşındaki Alman Çoban, Bullmastiff ve Samoyed karışımı Jordan'ı sahiplendiğinden beri bir hayvan aşığı. Jordan, onun en iyi arkadaşıydı. Ailesi, arkadaşı olmayan bir zamanda Rotonda’nın hayatına girdi ve üniversitede kalmak isteyip istemediğinden emin değildi. “Beni kurtardı ve benim için çok değişti” diyor Rotonda. Ancak Jordan, hastalık nedeniyle kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Barınak müdürü Christine DePaolo, Rotonda'nın barınakta kalmasına izin vermeyi kabul etti, ancak ilk gece üç ya da dört kez onu kontrol etti.

Rotonda bir kafeste beton üzerinde uyudu ve tabletiyle oynayarak zaman geçti. Elinden geldiğince uyudu, oynadı ve köpeklerle sarıldı. Sadece 2 kızına bakmak istediği zaman ve köpeklerle oynaması gerektiği zaman kafesten dışarı çıktı.





Personeller de ona bir köpek gibi davrandı (istediği gibi), banyoyu kullanmak için sadece bir buçuk saat dışarı çıkardı.

"Barınağa, 'Bana özel bir muamele yapma' dedim. “Bana bir Alman Çoban gibi davran.”

Rotonda, çok zorlandı ama Jordan'ı onurlandırmak ve insanlara hayvanların barınakta kalmasının nasıl bir şey olduğunu görmek için bunu yapması gerektiğini biliyordu.

Deneyimin bir videosu popüler hayvan web sitesi Dodo tarafından paylaşıldı ve sekiz milyondan fazla görüntüleme aldı.

DePaolo, Rotonda'nın farkındalık çalışması hakkında “Çok dikkat çekti ve onun için inanılmaz müteşekkiriz” dedi. “Yıllarca insanlar nerede olduğumuzu ve hatta var olduğumuzu bilmiyorlardı."

Barınak, kapalı kulübeleri ile mülk üzerinde bir bina genişletmek ve inşa etmek için para toplamaya çalışıyor. Ancak bunu yapmak için en az 100.000 dolar toplaması gerekiyor.



