Ekonomi 10 gün evli kalıp terk edilen koca nafaka kararını duyunca şoke oldu

10 gün evli kalıp terk edilen koca nafaka kararını duyunca şoke oldu

Ekonomi

10 gün evli kalıp terk edilen koca nafaka kararını duyunca şoke oldu

Gaziantep’te 10 gün evli kaldıktan sonra eşinin evi terk edip boşanma davası açtığı koca, mahkeme kararıyla 5 yıl tedbir nafakası ödeyecek.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep’te S.D. isimli kadın, O.D. ile 10 gün evli kaldıktan sonra evi terk edip boşanma davası açtı. Mahkeme O.D.’nin S.D.’ye 5 yıl tedbir nafakası ödemesine karar verdi

Gaziantep'te özel bir yayın kuruluşunda çalışan O.D., iki yıl önce S.D. adlı kadınla evlendi. Kadın, sadece 10 gün sonra gerekçe göstermeksizin evi terk etti. Kocasıyla anlaşamadıklarını öne süren S.D., çekişmeli boşanma davası açtı.

Gaziantep 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi. Ancak mahkeme, buna rağmen 10 gün süren evlilik sonucunda O.D.'nin, S.D.'ye en az 5 yıl boyunca tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

AVUKAT DURUMUN ADİL OLMADIĞINI BELİRTTİ

 O.D. duruma itiraz ederken, avukatı Zuhal Kılınç Saraç ise tedbir nafakasında kusur durumunun dikkate alınması gerektiğini söyleyerek durumun adil olmadığını kaydetti.

Saraç, kararı üst mahkemeye taşıdıklarını, mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle, dosyanın şu an bulunduğu İstinaf Mahkemelerinde en az 2 yıl, Yargıtay'da da en az 2 yıl bekleyebileceği, böylelikle müvekkilinin en az 5 yıl nafaka ödemesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Saraç, "Hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin tedbir nafakası önlemi alır.

Taraflardan biri ağır veya tam kusurlu ise karşı taraf karar kesinleşinceye kadar bu nafakayı ödemeye devam ettiği için sorunlara yol açmakta. Tedbir nafakası içinde kusur durumunun dikkate alınması gerekiyor" dedi.


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Yeni yapılandırma bekleniyor
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Araçla uzun yola çıkmadan bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Akıllarda bir soru
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika… Zam için flaş tarih! Kamuda çalışanlar dikkat!