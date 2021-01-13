10 gün içinde ikinciye hamile kaldı

Birisinin hamile kalabilmesi için vücudun sağlıklı yumurta üretmesi gerekiyor. Hamile kaldıktan sonra vücudu yumurtlamayı durduruyor, rahim duvarı döllenmiş yumurtayı desteklemek için kalınlaşıyor ve rahim ağzında mukus tıkacı oluşuyor. Bu üç aşamadan dolayı, birisi hamileyken tekrar hamile kalması çok zor. Ancak imkansız değil.

Süperfetasyon denen olayda hamileliğin gerçekleşmesinden günler veya haftalar sonra rahimdeki sperm, başka yumurtayı dölleyebiliyor yani anne adayı daha yeni, farklı fetüse hamile kalabiliyor. Zira 2017'deki bir makale, tıp literatüründe şimdiye kadar doğrulanmış 10'dan daha az vakaya işaret ediyor.

Bebeklerin hepsi sağlıklı

New York Post'un haberine göre, 235 binden fazla takipçiye sahip TikTok fenomeninin bu konuda salı paylaştığı video viral olup 5 milyondan fazla kez izlendi. Neler yaşadığını anlatan anne adayı, doktorların, durumun kaybolan ikiz sendromu ya da yetersiz beslenen bebek vakası değil süperfetasyon olduğunu doğrulamak istediğini ve bu yüzden iki haftada bir ultrasona girdiğini söyledi. İlk iki bebeğin, üçüncüsünden 10 ila 11 gün daha büyük olduğunu ifade etti.

Bu nadir olayın kahramanı, hormonlarının yumurtlamayı engellemediğini, vücudunda mukus tıkacının henüz oluşmadığını ve ikinci hamileliğin bu sayede yaşandığını açıkladı. Bebeklerin hepsinin sağlıklı olduğunu söyleyen ve şu anda 17 haftalık hamile olan anne adayı, üç bebeği de 28 hafta sınırına getirmeyi planlıyor. Ancak nihai hedefi onları 32 hafta veya daha uzun süre karnında taşıyabilmek.

Bazı vakalarda süperfetasyon ilk hamilelikten aylar sonra ortaya çıkıyor. Bu yüzden TheBlondeBunny1, bebeklerin aralarındaki sürenin bu kadar yakın olduğu için şanslı olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

İki ayrı gebelik olmasına rağmen bebekler üçüz olarak anılacak çünkü hepsi aynı gün doğacak.







