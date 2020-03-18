10 gün verilebilen rapor süresi 14 güne yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, tek hekim tarafından 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14’e yükseltildiğini bildirdi. Selçuk, “Yurtdışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 (hastalık şüphesi) tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Yeni reçeteye gerek yok

Kronik hastaların, 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmasına yönelik karar aldıklarını anımsatan Selçuk, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacağını belirtti. Selçuk, böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların, reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret etti.

Aşevlerinde de tedbir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) koronavirüs tehdidi geçene kadar, zorunlu haller dışında, hane ziyaretlerinin ertelenmesi, aşevlerindeki yemek hizmetlerinin vatandaşlara evlerinde dağıtılması ya da vatandaşlar tarafından getirilecek tencerelere doldurulmak suretiyle sürdürülmesi talimatı verdi.