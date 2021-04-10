İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonucunu "Uyyy Uyyy Uyy...Biri de kıpkırmızı" diyerek duyurduğu Domuz Dağı operasyonunda öldürülen Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın, Türkiye'de kırsal alandaki teröristlerin en üst düzey yetkilisi olduğu belirtildi.

Baharın gelmesi ve karların erimesiyle, mağaralardan çıkmaya başlayan teröristlere karşı teknolojik imkanların da desteği ile önemli sonuçlar alınmaya başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Genel Komutanlığı Görüntü İzleme Merkezi'nde, operasyonlara ilişkin anlık görüntü kayıtlarıyla iki operasyona ilişkin detayları anlattı.





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Ersoy, "Kış boyunca saklandılar, biz de tepelerinde bekledik. Mardin'in Bagok ve Şırnak'ın Bestler Dereler, iki kritik bölge. Kendilerince en yetkin, yetişmiş, yetenekli adamlarını, komuta kademesini barındırdıkları bölgede inlerinden çıkar çıkmaz tepelerine bindik" dedi. Tuğgeral Tanrıverdi ise "10 günlük dönemde 2 kırmızı 3 turuncu... Üst düzey 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi olağan dışı bir olay" ifadesini kullandı.

MARDİN BAGOK OPERASYONU

Komandoların mağaralara yaklaşmasından, çatışma anına, havadan bombalamadan, teröristlerin cesetlerinin torbalara konulmasına kadar operasyona ilişkin tüm görüntü kayıtlarının alındığı iki önemli operasyondan ilki 29 Mart'ta Eren - 5 kapsamında, Mardin Bagok'ta gerçekleştirildi.

Teröristlerin ikisi saklandıkları mağaranın derinliklerine gizlendi. 4'ü kaçarken İHA'larla tespit edilerek vuruldu. Geride kalarak toparlanmaya çalışan teröristler de havadan atışla vuruldu. Mardin genelinden sorumlu, kırmızı kategorideki Hevram Havraman Avyar kod adlı İranlı Hasan Mahmudi ile turuncu kategorideki, alan sorumlusu Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam operasyonda etkisiz hale getirildi. Bunlarla birlikte 6 terörist öldürüldü.

AYNI YERDE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN ADI VERİLDİ

Eren - 10 kapsamında, 2017'de aynı bölgede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un adının verildiği Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı operasyonu ise 5 Nisan'da başladı. İki gün sızma ve yaklaşmalarla bölgede ilerlendi.

Operasyonda 7 Nisan'da çatışma başladı. 10 kişiden oluşan gruptan önce 2'si kadın, 2'si erkek, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler, ağaç kütüklerinin altında toprağı kazarak oluşturdukları yerde etkisiz hale getirildi. Gece bölgede kalan timler, ertesi gün karların erimesi nedeniyle, ıslak zeminde daha rahat iz sürerek, ikişerli üç ayrı grubu bularak çatıştı. Etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında kırmızı kategoride yer alan Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman da yer aldı.

Tuğgeneral Tanrıverdi, teröristi "Türkiye kırsalındaki teröristlerin yüzde 60'ının bulunduğu bölgenin sorumlusu, yani kırsaldaki teröristler içindeki en üst terörist. Kırmızıların içindeki en kırmızı" diyerek tanımladı.

Şişman ile turuncu listede yer alan lojistikten sorumlu Fırat Şah kod adlı İbrahim İldeniz ile yine turuncu listeden, Şırnak sorumluluğu görevine bir hafta önce getirilen Nujin Koçer kod adlı Zeynep Dayan da öldürüldü.

DİDEM ÖZEL TÜMER / MİLLİYET



