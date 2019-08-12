10 günde 50 bin lira ödeyecekler!

Çift çocukları; Yasmin, Aaron ve Zack ile 24 Temmuz’da İstanbul’a geldi. 1 hafta kalıp ağustos başında Bodrum’a gittiler.

Yalıkavak’taki Bodrum Edition Otel’de konakladılar. İddiaya göre, otelin özel havuzu da olan suit odasını tutmuşlar. 10 günlüğüne 8000 Euro (yaklaşık 50 bin lira) vermişler. Bu sadece konaklama parası.

Cem Habib 45’inci yaşını geçen şubatta Fransa Courchevel’de kutlamış, 50 bin Euro (310 bin lira) harcamıştı. Çift bugün Dubai’ye gidiyor.

HALİL KALMUK/ POSTA