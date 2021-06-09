Türkiye 10 gündür aranan Hakan Çengel'i iş arkadaşı öldürüp kuyuya atmış

10 gündür aranan Hakan Çengel'i iş arkadaşı öldürüp kuyuya atmış

Türkiye

10 gündür aranan Hakan Çengel'i iş arkadaşı öldürüp kuyuya atmış

İstanbul Esenyurt'ta 10 günden beri kayıp olarak aranan Hakan Çengel'in aynı işyerinde çalışan arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ardından kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Bir firmada forklift operatörlüğü yapan Hakan Çengel, 10 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Son görüştüğü kişinin aynı işyerinde çalışan iş arkadaşı Hurşit B. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan Hurşit B, cinayeti işlediğini itiraf etti. Hakan Çengel'le birlikte alkol aldıklarını, küfretmesi üzerine boğarak öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından Çengel'i bir araçla Büyükçekmece Karaağaç bölgesinde bir kuyuya attığını söyleyen katil zanlısı cesedin bulunduğu noktayı da polis ekiplerine gösterdi.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan Hakan Çengel'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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