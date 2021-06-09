Bir firmada forklift operatörlüğü yapan Hakan Çengel, 10 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Son görüştüğü kişinin aynı işyerinde çalışan iş arkadaşı Hurşit B. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan Hurşit B, cinayeti işlediğini itiraf etti. Hakan Çengel'le birlikte alkol aldıklarını, küfretmesi üzerine boğarak öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından Çengel'i bir araçla Büyükçekmece Karaağaç bölgesinde bir kuyuya attığını söyleyen katil zanlısı cesedin bulunduğu noktayı da polis ekiplerine gösterdi.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan Hakan Çengel'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA