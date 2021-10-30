10 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

İlçeye bağlı Yalı Mahallesi, Bahadır Yalçın Caddesi Yerlikaya Apartmanı’nda Nuri Yerlikaya’dan haber alamayan yakınları, yaşadığı daireye bakmaya gitti. Daireden kötü kokuların geldiğini fark eden yakınları kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerlikaya’nın yerde hareketsiz yattığını gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA