Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Aslı Gibidir

Oyuncu olmak isteyen Aslı’nın yaşadıklarını konu alan ‘Aslı Gibidir’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Aslı, üniversitede ailesinin istediği bir bölümü okumuştur. Ama hayallerini oyunculuk süsler. Genç kız, tekrar sınava girip özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesinden maddi destek alamayan Aslı, kendini Dublörler Kulübü’nde bulur.

TLC 20.30: Büyük Beden Küçük Beden

Dr. Christian Jessen’ın beslenme kliniğinde, 9 büyük beden ve 9 küçük beden kişinin birbirlerinin yeme alışkanlıklarını değiştireceği ‘Büyük Beden Küçük Beden’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her çarşamba yayınlanacak programda, hayatı yemek üzerine kurulu büyük bedenler ile anoreksiya yolunda ilerleyen kişiler, 5 günlük bir program ile diyetlerini takas edecek.

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadeleden siyasetteki tartışmalara gündeme dair her şey konuşulacak. Programa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, hukukçu Salim Şen, gazeteci Abdulkadir Selvi ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.





ATV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 25. bölüm





KANAL D 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Aslı Gibidir





STAR TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kutsal Damacana

22:15 İşler Güçler





FOX TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

22:45 Sabahlar Olmasın





TRT 1 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

TV8 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00Romantik Komedi

22:15 Güldür Güldür Show

23:45 Romantik Komedi





Kanal 7 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Zeytinyağlu Yiyemem Aman





a2 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











