10 Haziran Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
10 Haziran Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 10 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
10 Haziran 2020, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Haziran 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Aslı Gibidir
Oyuncu olmak isteyen Aslı’nın yaşadıklarını konu alan ‘Aslı Gibidir’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Aslı, üniversitede ailesinin istediği bir bölümü okumuştur. Ama hayallerini oyunculuk süsler. Genç kız, tekrar sınava girip özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Ailesinden maddi destek alamayan Aslı, kendini Dublörler Kulübü’nde bulur.
TLC 20.30: Büyük Beden Küçük Beden
Dr. Christian Jessen’ın beslenme kliniğinde, 9 büyük beden ve 9 küçük beden kişinin birbirlerinin yeme alışkanlıklarını değiştireceği ‘Büyük Beden Küçük Beden’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her çarşamba yayınlanacak programda, hayatı yemek üzerine kurulu büyük bedenler ile anoreksiya yolunda ilerleyen kişiler, 5 günlük bir program ile diyetlerini takas edecek.
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, koronavirüsle mücadeleden siyasetteki tartışmalara gündeme dair her şey konuşulacak. Programa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, hukukçu Salim Şen, gazeteci Abdulkadir Selvi ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.
ATV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 25. bölüm
KANAL D 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Aslı Gibidir
STAR TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana
22:15 İşler Güçler
FOX TV 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Şarkısı
22:45 Sabahlar Olmasın
TRT 1 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
TV8 10 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00Romantik Komedi
22:15 Güldür Güldür Show
23:45 Romantik Komedi
Kanal 7 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Zeytinyağlu Yiyemem Aman
a2 10 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın