10 ilde sahte altın operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte altın süren 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
125 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da yaşayan 125 kişiyi tespit etti. Alınan gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin 125 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yaptıkları aramalar devam ediyor. Şu ana kadar 89 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.