10 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

125 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da yaşayan 125 kişiyi tespit etti. Alınan gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin 125 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yaptıkları aramalar devam ediyor. Şu ana kadar 89 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.



