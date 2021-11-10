Türkiye 10 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

10 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

Türkiye

10 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 10 Kasım 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

10 Kasım 2021, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 27 bin 259 olurken can kaybı ise 203 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar.



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