10 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Kasım altın fiyatları..
10 Kasım 2020, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 494,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 494,40 liradan, 3 bin 257 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 278 liradan, 450,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,70 liradan, 3 bin 182 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 202 liradan, bin 591 liradan alınan Yarım Ziynet bin 601 liradan ve 796 liradan alınan Çeyrek Ziynet 801 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)