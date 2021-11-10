Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, bir 10 Kasım’da daha binlerce kişi tarafından ziyaret edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı törenin ardından Anıtkabir, uzak yakın demeden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmek isteyenlere kapısını açacak. Peki, 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, Anıtkabir ziyaret saatleri

DEVLET TÖRENİ SAAT 08.45’TE BAŞLAYACAK

10 Kasım’da Anıtkabir’de ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından 'ti' borusunun çalınacak ve iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. Anıtkabir'deki bayrak İstiklal çalınırken yarıya indirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi'nde Şeref Defteri'ni imzalamasıyla resmi tören sona erecek.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir yılın her ayı ziyarete açık olmakla birlikte, aylara göre ziyaret saatleri farklılık gösteriyor. Buna göre Anıtkabir,

01 Şubat-14 Mayıs tarihleri arasında saat 09.00 ile 16.30,

15 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında saat 09:00 ile 17:00,

01 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında saat 09:00 ile 16:00 arasında ziyarete açık oluyor.

Bununla birlikte, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi milli bayramlarda Anıtkabir’in ziyaret saatleri değişiklik gösterebiliyor.

10 KASIM’DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

10 Kasım’da, düzenlenen devlet töreninin sona ermesinin ardından saat 10.00 sularında Anıtkabir’in vatandaşlara açılması bekleniyor.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında 10 Kasım 2021 tarihinde Anıtkabir, vatandaşlar için saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacak.