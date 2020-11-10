Türkiye 10 Kasım corona virüs tablosu

10 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

10 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

10 Kasım 2020, Salı 19:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

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"Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.

AA


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