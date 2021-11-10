Ekonomi 10 Kasım dolar ne kadar, kaç TL? Gözler ABD enflasyon verilerinde! İşte 10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru
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10 Kasım dolar ne kadar, kaç TL? Gözler ABD enflasyon verilerinde! İşte 10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru

Ekonomi

10 Kasım dolar ne kadar, kaç TL? Gözler ABD enflasyon verilerinde! İşte 10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru

Dolar, hafta başından bu yana yatay seyirde ilerlerken, 10 Kasım Çarşamba sabahında yüzde 0,04 oranında değer kazandı. Diğer yandan bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından doların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. İşte, 10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru…

10 Kasım 2021, Çarşamba 08:35 Son Güncelleme:
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10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru sabah saatlerinin en çok aranılan ekonomik gündemi arasında yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararının ardından hareketli günler yaşamıştı, bugün ise ABD enflasyon verilerinin piyasaya nasıl bir etkide bulunacağı merak ediliyor. İşte, 10 Kasım güncel dolar, euro, sterlin kuru…

10 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,7362 TL
  • ABD doları satış: 9,7380 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,2764 TL
  • Euro satış: 11,2899 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,1937 TL
  • Sterlin satış: 13,2055 TL

 

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