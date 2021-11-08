Türkiye 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?

Türkiye

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok köşesinde Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde gerçekleştiriliyor. O günde saat 9’u 5 geçe bayraklar yarıya iniyor, her yeri siren sesleri kaplıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı? İşte yanıtı…

08 Kasım 2021, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

10 Kasım 2021 Çarşamba günü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, fikirleri ilelebet devam edecek olan Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla ve özlemle anılacak. Peki, yurdun dört bir yanında anma programları düzenlenen “10 Kasım resmi tatil mi?” “10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?”

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde birçok tören ve etkinlik düzenleniyor olmasına rağmen, 10 Kasım resmi tatil değil.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

10 Kasım Çarşamba günü tatil değil ve okullar ile birlikte tüm kurum ve kuruluşlar normal çalışmalarına devam edecekler.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

2021 RESMİ TATİLLERİ

  • 01 Ocak 2021 Cuma: Yılbaşı
  • 23 Nisan 2021 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 01 Mayıs 2021 Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü
  • 12 Mayıs 2021 Çarşamba: Ramazan Bayramı Arefesi
  • 13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 15 Mayıs 2021 Cumartesi: Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 19 Mayıs 2021 Çarşamba: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz 2021 Perşembe: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi: Kurban Bayramı Arifesi
  • 20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2021 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
  • 29 Ekim 2021 Cuma: Cumhuriyet Bayramı
  • 31 Aralık 2021 Cuma: Yılbaşı gecesi

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'den ABD pazarı için otobüs
Hakan Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Rauf Tamer
Daha ne olsun?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Koronavirüste 5. dalgadayız' diyerek vaka artışının nedenini açıkladı