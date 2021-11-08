10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok köşesinde Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde gerçekleştiriliyor. O günde saat 9’u 5 geçe bayraklar yarıya iniyor, her yeri siren sesleri kaplıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı? İşte yanıtı…
08 Kasım 2021, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
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10 Kasım 2021 Çarşamba günü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, fikirleri ilelebet devam edecek olan Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla ve özlemle anılacak. Peki, yurdun dört bir yanında anma programları düzenlenen “10 Kasım resmi tatil mi?” “10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?”
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde birçok tören ve etkinlik düzenleniyor olmasına rağmen, 10 Kasım resmi tatil değil.
10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR AÇIK OLACAK MI?
10 Kasım Çarşamba günü tatil değil ve okullar ile birlikte tüm kurum ve kuruluşlar normal çalışmalarına devam edecekler.
10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.
2021 RESMİ TATİLLERİ
- 01 Ocak 2021 Cuma: Yılbaşı
- 23 Nisan 2021 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 01 Mayıs 2021 Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü
- 12 Mayıs 2021 Çarşamba: Ramazan Bayramı Arefesi
- 13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı (1.Gün)
- 14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı (2.Gün)
- 15 Mayıs 2021 Cumartesi: Ramazan Bayramı (3.Gün)
- 19 Mayıs 2021 Çarşamba: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Temmuz 2021 Perşembe: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 19 Temmuz 2021 Pazartesi: Kurban Bayramı Arifesi
- 20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı (1.Gün)
- 21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı (2.Gün)
- 22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı (3.Gün)
- 23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı (4.Gün)
- 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2021 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
- 29 Ekim 2021 Cuma: Cumhuriyet Bayramı
- 31 Aralık 2021 Cuma: Yılbaşı gecesi