10 Kasım 2021 Çarşamba günü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, fikirleri ilelebet devam edecek olan Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla ve özlemle anılacak. Peki, yurdun dört bir yanında anma programları düzenlenen “10 Kasım resmi tatil mi?” “10 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak mı?”

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde birçok tören ve etkinlik düzenleniyor olmasına rağmen, 10 Kasım resmi tatil değil.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

10 Kasım Çarşamba günü tatil değil ve okullar ile birlikte tüm kurum ve kuruluşlar normal çalışmalarına devam edecekler.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

2021 RESMİ TATİLLERİ