Türkiye 10 Kasım tatil mi? Yarın (10 Kasım Çarşamba) okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı?

10 Kasım tatil mi? Yarın (10 Kasım Çarşamba) okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı?

Türkiye

10 Kasım tatil mi? Yarın (10 Kasım Çarşamba) okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı?

10 Kasım tarihinde yurtta ve dünyanın pek çok yerinde Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde birçok etkinlik düzenleniyor, şiirler okunuyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? Yarın (10 Kasım Çarşamba) okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı? İşte yanıtı…

09 Kasım 2021, Salı 12:31 Son Güncelleme:
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Bundan tam 83 yıl önce bir 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk aramızdan ayrıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anılacak. Yine binlerce vatandaş Anıtkabir ziyaretinde bulunacak. Bu kapsamda, 10 Kasım tatil mi? Yarın (10 Kasım Çarşamba) okullar, üniversiteler ve bankalar açık mı? soruları da pek çok kişi tarafından araştırılıyor…

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım Çarşamba Atatürk’ün 83. vefat yıl dönümü tatil değil. Okullar üniversiteler ve tüm kurum ve kuruluşlar normal mesailerine devam edecek.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ’NDE NELER YAPILIR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te aramızdan ayrılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır.

10 Kasım gününü kapsayan 10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası’nda ülke genelinde Atatürk’ü anma programları düzenlenir, Ulu Önderin ilke ve devrimlerinin anlatılır, radyo ve televizyonda konuşmaları kendi sesinden yayımlanır, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterilir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. 

Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir, daha sonra da yarıya indirilir.

 

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