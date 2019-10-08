10 maçta 7 gol atabilen Galatasaray'da 1 golün bedeli 41 milyon TL

Galatasaray 2019-2020 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Devamlı puan kayıpları yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip en büyük sıkıntıyı ise gol yollarında çekiyor. Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta sadece 7 gol atabilen Galatasaray'da büyükl umutlarla transfer edilen ve önemli paralar ödenen hücumcular isteneni veremedi.

08 Ekim 2019, Salı 10:04 Son Güncelleme:
A A

Çok flaş transferlere imza atan ve futbolcularına bonuslar hariç toplam 287 milyon lira maaş ödeyen Galatasaray 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Cimbom’un 1 golü böylece 41 milyona mal oldu.

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor. 

Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.

Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı.

İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon Euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.

4 maçta 1 gol

4 maçta 1 gol

Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı.

Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil.


Spor Arena

Sıradaki haber yükleniyor...