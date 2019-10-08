Çok flaş transferlere imza atan ve futbolcularına bonuslar hariç toplam 287 milyon lira maaş ödeyen Galatasaray 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Cimbom’un 1 golü böylece 41 milyona mal oldu.

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor.

Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.