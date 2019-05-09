10 maddede Ece Sükan felsefesi

Stil danışmanı, oyuncu Ece Sükan, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 'yaşam felsefesini' 10 maddede şöyle özetlemiş:

09 Mayıs 2019, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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10 maddede Ece Sükan felsefesi

''Üretmek, yaratmak, çalışmak, sevmek, heyecan duymak, gelişmeye açık durmak, işin derinine inmek, saygı duymak, savaşçı olmak, ruhunun sesini rehber edinmek.''

Ece Sükan, 14 Mayıs'ta yapılacak 'mybestfriends' alışveriş şenliğinin tanıtımı için poz verdi. Etkinliğin geliri Mika-Der'e kalacak.

Bu haberi de okudularEce Sükan ile sevgilisi Uğur Güven 15 yıl önce tanışmışlar


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