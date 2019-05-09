10 maddede Ece Sükan felsefesi
Stil danışmanı, oyuncu Ece Sükan, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 'yaşam felsefesini' 10 maddede şöyle özetlemiş:
''Üretmek, yaratmak, çalışmak, sevmek, heyecan duymak, gelişmeye açık durmak, işin derinine inmek, saygı duymak, savaşçı olmak, ruhunun sesini rehber edinmek.''
Ece Sükan, 14 Mayıs'ta yapılacak 'mybestfriends' alışveriş şenliğinin tanıtımı için poz verdi. Etkinliğin geliri Mika-Der'e kalacak.
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