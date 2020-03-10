10 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Tanık koruma programındaki bir adam, hastaneye yatırılır. Vaka ile ilgilenen Hekimoğlu, bir taraftan da kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır. Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu ilk kez beyaz önlük giyer.

SHOW TV 20.00: Ramo

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Yavuz ve Ramo, artık birlikte hareket edecektir. Ancak Alpay’ın saldırıları sonucu mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan, Şahin, Fidan, Sibel ve Neco, rehin alınanlar arasındadır. Alpay, rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar.

ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Boran, başına buyruk yaptığı plan yüzünden herkesin hedefi olur. Hızır, Boran’ı masadan gönderip hiçbir işe karışmaması için uyarır. Hızır’ı dinlemeyip Bicoların evini basan Boran, kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu olay Boran için sonun başlangıcı olur.

TRT 1 20.00: Tutunamayanlar

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: İrem, Tarık’la gittiği yerde donmaktan son anda kurtulur. Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık’la arasına mesafe koymaya karar verir. Kendini suçlu hisseden Tarık, İrem’e küçük sürprizler yapar. Fakat her hamlesi olay yaratarak hastaneyi birbirine katar.

Arda Kural, Küçük Prens karakteriyle‘Tutunamayanlar’ kadrosuna katıldı.

CNN TÜRK 20.45: Başak Şengül ile Akıl Çemberi

Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyasetin gündemine dair her şey konuşulacak. Programa; 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hukukçu Faik Işık, akademisyenyazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.

10 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz





10 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu





10 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Olanlar Oldu





10 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





10 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:30 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar





10 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





10 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo





10 Mart 2020 Kanal 7 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





10 Mart 2020 Salı a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



