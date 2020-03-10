10 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
10 Mart 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 10 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
10 Mart 2020, Salı 08:30 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Tanık koruma programındaki bir adam, hastaneye yatırılır. Vaka ile ilgilenen Hekimoğlu, bir taraftan da kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır. Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu ilk kez beyaz önlük giyer.
SHOW TV 20.00: Ramo
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Yavuz ve Ramo, artık birlikte hareket edecektir. Ancak Alpay’ın saldırıları sonucu mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan, Şahin, Fidan, Sibel ve Neco, rehin alınanlar arasındadır. Alpay, rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar.
ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Boran, başına buyruk yaptığı plan yüzünden herkesin hedefi olur. Hızır, Boran’ı masadan gönderip hiçbir işe karışmaması için uyarır. Hızır’ı dinlemeyip Bicoların evini basan Boran, kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu olay Boran için sonun başlangıcı olur.
TRT 1 20.00: Tutunamayanlar
Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: İrem, Tarık’la gittiği yerde donmaktan son anda kurtulur. Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık’la arasına mesafe koymaya karar verir. Kendini suçlu hisseden Tarık, İrem’e küçük sürprizler yapar. Fakat her hamlesi olay yaratarak hastaneyi birbirine katar.
Arda Kural, Küçük Prens karakteriyle‘Tutunamayanlar’ kadrosuna katıldı.
CNN TÜRK 20.45: Başak Şengül ile Akıl Çemberi
Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyasetin gündemine dair her şey konuşulacak. Programa; 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hukukçu Faik Işık, akademisyenyazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.
10 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
10 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
10 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu
10 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
10 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:30 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
10 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
10 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
10 Mart 2020 Kanal 7 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
10 Mart 2020 Salı a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla