10 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira?
Yurtdışı gündeminde Türkiye’yi ilgilendiren AB Reform Eylem Grubu Toplantısı, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin kırılganlığının devam etmesiyle altın talep görmeye devam ediyor. Yaıtırımcı hem yurtiçi hem de yurtdışı gündemini takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? 10 Mayıs Cuma altın fiyatları…
Altın küresel ticaret görüşmeleri ile yükseliş trendini sürdürdü. Hem yurtiçi gelişmeler hem de yurtdışı gelişmelerin altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yatırımcı Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? sorularını merak ediyor. İşte 10 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
252,09 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram altın) 252,29 liradan, bin 706 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 732 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
229,22 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245,85 liradan, bin 653 liradan alınan tam altın bin 685 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
826 liradan alınan yarım altın 848 liradan ve 413 liradan alınan çeyrek altın 424 liradan satılıyor.