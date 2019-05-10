10 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? Yurtdışı gündeminde Türkiye’yi ilgilendiren AB Reform Eylem Grubu Toplantısı, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin kırılganlığının devam etmesiyle altın talep görmeye devam ediyor. Yaıtırımcı hem yurtiçi hem de yurtdışı gündemini takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç lira? 10 Mayıs Cuma altın fiyatları…