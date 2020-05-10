Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümüyle ekranda. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının yazıp sahneledikleri skeçlerden bazıları şöyle: Koronavirüs günlerini 2040 yılında yaad eden çift, aşk ilanını kahve falıyla anlatan çocuk, sosyal mesafeli online kız isteme merasimi.

TV8 20.00: Survivor

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kıyasıya mücadele içinde geçecek dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?





ATV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Kuruluş Osman

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Örümcek Adam

23:50 Seni Sevmeyen Ölsün





KANAL D 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Sol Şerit

16:45 Postacı

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Galip Derviş





STAR TV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Hayat Bazen Tatlıdı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Hokkabaz





FOX TV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Hababam Sınıfı Askerde

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Hadi Be Oğlum

23:30 Çat Kapı Aşk





TRT 1 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

05:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:25 Kuşlarla Yolculuk

05:55 Küçük Hanımefendi

07:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

08:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

09:55 Diriliş "Ertuğrul"

12:50 Hastane İstanbul-Korona

13:40 Hacı Arif Bey

14:45 Soru Küpü

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:20 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:50 Dengi Dengine

23:25 Hastane İstanbul-Korona

00:00 Kuşlarla Yolculuk





TV8 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Para Değmemiş Aşk

11:45 İkimizin Yerine

14:15 O Ses Türkiye

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Kalbimin Efendisi

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülen Gözler

22:00 Yok Artık

23:45 İçerde





Kanal 7 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Kül

09:20 Zeynep

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Kezban Yenge

13:40 Emanet Kız

15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:00 Masum

17:50 Hafta Sonu Haberleri

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

22:15 Aşk Bir Rüya

23:40 Semazen





a2 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



