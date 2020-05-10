10 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 10 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
10 Mayıs 2020, Pazar 09:17 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümüyle ekranda. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının yazıp sahneledikleri skeçlerden bazıları şöyle: Koronavirüs günlerini 2040 yılında yaad eden çift, aşk ilanını kahve falıyla anlatan çocuk, sosyal mesafeli online kız isteme merasimi.
TV8 20.00: Survivor
Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kıyasıya mücadele içinde geçecek dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?
ATV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Kuruluş Osman
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Örümcek Adam
23:50 Seni Sevmeyen Ölsün
KANAL D 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Sol Şerit
16:45 Postacı
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Galip Derviş
STAR TV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Hayat Bazen Tatlıdı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Hokkabaz
FOX TV 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Hababam Sınıfı Askerde
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Hadi Be Oğlum
23:30 Çat Kapı Aşk
TRT 1 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
05:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:25 Kuşlarla Yolculuk
05:55 Küçük Hanımefendi
07:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
08:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
09:55 Diriliş "Ertuğrul"
12:50 Hastane İstanbul-Korona
13:40 Hacı Arif Bey
14:45 Soru Küpü
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:20 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:50 Dengi Dengine
23:25 Hastane İstanbul-Korona
00:00 Kuşlarla Yolculuk
TV8 10 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Para Değmemiş Aşk
11:45 İkimizin Yerine
14:15 O Ses Türkiye
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Kalbimin Efendisi
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülen Gözler
22:00 Yok Artık
23:45 İçerde
Kanal 7 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Kül
09:20 Zeynep
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Kezban Yenge
13:40 Emanet Kız
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:00 Masum
17:50 Hafta Sonu Haberleri
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
22:15 Aşk Bir Rüya
23:40 Semazen
a2 10 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın