10 metrelik kuyuda kurtarılmayı bekledi

Olay, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Atabay, üstü açık bırakılmış 10 metre derinliğindeki içi boş kuyunun başında bulunduğu sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü.

Atabay'ın kuyuya düştüğünü görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Atabay'ı halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen Atabay, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA