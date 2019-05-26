10 milyar liralık bayram bereketi!

Türk turizmi geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kırdı. Bu yılda yeni rekorlar bekleniyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde turizm sektörünü sevindiren başka gelişmeler de yaşanıyor. 2019 yazının ilk tatili olan ve 9 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi yerli turist sahil bölgelerine akın etmeye hazırlanıyor. Yükselen talep nedeniyle kıyı otellerinde boş oda bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Antalya, İzmir, Muğla gibi illerde otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinde de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretlerinde yaşanacağına dikkati çekti. Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30’unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir” dedi.

BAYRAMA YOĞUN TALEP

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatilinin yaklaşık 2 ay önceden 9 gün ilan edilmesinin vatandaşların önceden ve indirimli fiyatlara tatil planı yapmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Yağcı, “Bu gerçekten tatilciler için bir fırsat sundu. Hem tatil planı hem de bölge ve otel seçimi konusunda önemli destek sağladı. Faydasını sektör olarak da gördük. Tatil döneminde hem yurtdışı pazarından yoğun talep olması hem de tatili erken planlama fırsatından kıyı bölgelerinde bayramda ciddi bir talep oluştu” dedi. Bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında doluluğa ulaştığını kaydeden Erkan Yağcı, son haftanın ise rezervasyon hareketliliğinde çok yoğun olduğunu dile getirdi. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri verilerine göre, rezervasyonlarda çift haneli ciddi artış olduğunu vurgulayan Yağcı, “Tesislerimiz bayramda yüzde 20’nin üzerinde iç pazar kontenjanı ayırdı ve bu da yüzbinleri ifade ediyor” şeklinde konuştu.

RESTORAN VE KAFELERE DİKKAT!

Bayram süresince Akdeniz ve Ege sahillerinde restoranlarda ve kafelerde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen sektör temsilcileri, “Özellikle yerli turist bayram tatillerinde bu konuda çok şikâyet ediyor. Restoranlarda müzik parası gibi birçok haksız talep oluyor. Ayrıca normal günde satılan içecek ve yiyecek ücretlerinin de yüzde 100 arttığı gözleniyor. Bu durumlarda tüketicilerin şikâyette bulunması gerekiyor. Böyle yerlerde talep edilen ekstra ücretleri kesinlikle ödememeliler” dedi. (DHA)



