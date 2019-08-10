10 milyarlık tatil

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı’nda 10 milyon kişinin turizm hareketine katılacağını belirterek, “10 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşmasını öngörüyoruz. Turizmi sadece deniz, güneş, kum tatili olarak değerlendirmemek gerek. Anadolu’da kültür ve inanç turizmi kapsamında da ciddi bir artış bekliyoruz” dedi.

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Bayram tatili için planlamaların 5 gün olarak yapıldığına işaret eden Bağlıkaya, “Seyahat acentalarımız tarafından ağırlıklı olarak 4 gece 5 günlük turlar organize edildi. Elbette tatilini tatilini 9 güne uzatan vatandaşlarımız var” diye konuştu. Bağlıkaya, Kurban Bayramı için öne çıkan iç pazar destinasyonlarında Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme’nin öne çıktığını söyledi.