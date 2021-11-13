Şans Postası 10 milyon TL'yi 3 kişi paylaştı

10 milyon TL'yi 3 kişi paylaştı

Şans Postası

10 milyon TL'yi 3 kişi paylaştı

Çılgın Sayısal Loto'nun en 'Ballı Hafta'sı 3 talihliye ilave 10 milyon lira kazandırdı

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:00 Son Güncelleme:
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25 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen ve TV’den canlı olarak yayınlanan ilk çekilişte 5+1 kategorisini bilen çıkmayınca Ballı Hafta’nın 27 Ekim’de ikinci çekilişi gerçekleşti. Ancak burada da 5+1 bilen çıkmayınca 30 Ekim Cumartesi günü üçüncü çekiliş gerçekleşti. 30 Ekim’de gerçekleşen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen olmayınca ikramiye 5 bilen kategorisine aktarıldı ve üç talihli ikramiyenin sahibi oldu. İlave 10 milyon TL üçe bölündü ve talihliler kişi başı 3 milyon 547 bin 214 TL ikramiye kazandılar. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Ballı Hafta’da ilave 10 milyon TL’lik ikramiyeyi Ankara, İstanbul ve İzmir’den oynayarak kazanan üç talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

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