10 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
10 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 10 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
10 Nisan 2020, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
TRT HABER 10.45: 100 Yıllık Mücadele
TRT Haber’in, gazi meclisimizin 100. yılına özel hazırladığı ‘100 Yıllık Mücadele’ belgeseli, 23 Nisan’a kadar her gün ekrana gelecek. 16 Mayıs 1919 sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesiyle başlayan mücadele, 23 Nisan 1920’de ilk meclisin açılışı ile başarıya ulaşmış ve 100 yıl boyunca iradesini sürdürmüştür.
KANAL D 20.15: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ekip, Kadri’nin peşindeyken Erkan, İlyas’tan Nedim’i öldürmesini ister. Cemre ve ailesi, pikniğe gidecektir. Diğer ailelerle buluşmak için Gazi’nin Yeri’ne giderler. Bir süre sonra Cemre kaybolur. Ekip, Mazlum’u sorgular. Bu arada etrafta gezinen siyah bir minibüs tespit edilir.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heves kaçıran Fikri’nin yeni komşusu Naime ile randevusu, Almanya’ya taşınmaya karar veren Çiçek ve Bahadır’ı vazgeçirmeye çalışan ev halkı, Bilal’in bankadan aylık bursunu çektiğini öğrenen arkadaşları, Zımpara Şevket’in yeni hedefleri, arabaları bozulduğu için yolda kalan Mehtap ve Özge, izleyenleri çok güldürecek.
TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid
Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Hechler, Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde bombaların, paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Paşalar ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulmak zorundadır. Ancak belge sefarethanededir.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.
KANAL D 24.00: ‘Beyaz Show’
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümleriyle yeniden ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi bu geceden itibaren her cuma yeniden izleyici ile buluşacak. ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi bu geceden itibaren her cuma yeniden izleyici ile buluşacak.
ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payo
KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (Özel bölüm)
19:00 FOX Ana Haber
20:45 Zuhal Topal'la Sofrada (Yeni bölüm - final)
23:30 ilk Buluşma
TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
09:30 İyi Fikir
11:30 Aileler Yarışıyor
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Davacı"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Survivor Panaroma
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Anne Kanadı
09:10 Cuma Sohbetleri
11:15 Masum
12:45 Davetsiz Misafir
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:20 Gönül Sohbetleri
a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla