10 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

TRT HABER 10.45: 100 Yıllık Mücadele

TRT Haber’in, gazi meclisimizin 100. yılına özel hazırladığı ‘100 Yıllık Mücadele’ belgeseli, 23 Nisan’a kadar her gün ekrana gelecek. 16 Mayıs 1919 sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareket etmesiyle başlayan mücadele, 23 Nisan 1920’de ilk meclisin açılışı ile başarıya ulaşmış ve 100 yıl boyunca iradesini sürdürmüştür.

KANAL D 20.15: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ekip, Kadri’nin peşindeyken Erkan, İlyas’tan Nedim’i öldürmesini ister. Cemre ve ailesi, pikniğe gidecektir. Diğer ailelerle buluşmak için Gazi’nin Yeri’ne giderler. Bir süre sonra Cemre kaybolur. Ekip, Mazlum’u sorgular. Bu arada etrafta gezinen siyah bir minibüs tespit edilir.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heves kaçıran Fikri’nin yeni komşusu Naime ile randevusu, Almanya’ya taşınmaya karar veren Çiçek ve Bahadır’ı vazgeçirmeye çalışan ev halkı, Bilal’in bankadan aylık bursunu çektiğini öğrenen arkadaşları, Zımpara Şevket’in yeni hedefleri, arabaları bozulduğu için yolda kalan Mehtap ve Özge, izleyenleri çok güldürecek.

TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Hechler, Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde bombaların, paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Paşalar ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulmak zorundadır. Ancak belge sefarethanededir.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.

KANAL D 24.00: ‘Beyaz Show’

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümleriyle yeniden ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi bu geceden itibaren her cuma yeniden izleyici ile buluşacak. ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi bu geceden itibaren her cuma yeniden izleyici ile buluşacak.





ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payo





KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar





STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2





FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (Özel bölüm)

19:00 FOX Ana Haber

20:45 Zuhal Topal'la Sofrada (Yeni bölüm - final)

23:30 ilk Buluşma





TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

09:30 İyi Fikir

11:30 Aileler Yarışıyor

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Davacı"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"





TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Survivor Panaroma

15:30 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür





Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Anne Kanadı

09:10 Cuma Sohbetleri

11:15 Masum

12:45 Davetsiz Misafir

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:20 Gönül Sohbetleri





a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla









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