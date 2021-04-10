Türkiye 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerine göre dün; ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678’e yükseldi. Peki 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

10 Nisan 2021, Cumartesi 18:44 Son Güncelleme:
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9 Nisan koronavirüs tablosuna göre; Türkiye’de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu. Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678’e yükseldi.

10 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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