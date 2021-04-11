Magazin 10 Nisan reyting sonuçları! 10 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları

10 Nisan reyting sonuçları! 10 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları

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10 Nisan reyting sonuçları! 10 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları

Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 10 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi günü Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı gibi dizilerin rekabetinde zirveyi kim göğüsledi. İşte 10 Nisan reyting sonuçları...

11 Nisan 2021, Pazar 20:51 Son Güncelleme:
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Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Savaşçı 10 Nisan 2021 reyting sonuçları için yarıştı. Hem haber bültenleri hem de eğlence ve yarışma programları ilk 10’a girmeyi başardı.

10 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre hangi yapım kaçıncı sırada? İşte 10 Nisan reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - GÖNÜL DAĞI

2 - KARDEŞLERİM

3 - GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

4 - SHOW ANA HABER

5 - KUZEY YILDIZI İLK AŞK

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - GÖNÜL DAĞI

2 - KARDEŞLERİM

3 - GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

4 - SURVİVOR

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

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