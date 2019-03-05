10 numara için devreye girildi! Dünya yıldızı...

Premier Lig'de 5 sezondur Manchester United forması giyen Juan Mata, sezon sonunda vedaya hazırlanırken, İngiliz basını, İspanyol orta saha oyuncusu için 3 ciddi adayın olduğunu iddia etti.

Haberde Fenerbahçe ile birlikte iki İspanyol kulübü Valencia ve Sevilla'nın da Mata'yı istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır ilgilendiği Juan Mata için diğer iki İspanyol kulübünden daha cazip bir teklifle geldiği de haberde yer aldı.

İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe'nin Juan Mata ile yakından ilgilendiği geçtiğimiz ay menajeri tarafından da ifade edilmişti.

Fenerbahçe'nin normal ücret ve maç başılar dışında ciddi bir imza parası da teklif ettiği belirtiliyor.

MATA GELİRSE ORTA SAHA TAMAM

Fenerbahçe Mata'yı alırsa kadrosuna başka orta saha oyuncusu takviyesi yapmayacak.

30 yaşında ve 1.70 boyunda olan Mata 41 kez İspanya Milli Takım forması giymiş ve bu maçlarda 10 gole imza atmıştı.