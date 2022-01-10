Magazin 10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8
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10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8

Magazin

10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8

10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı ve eğlenceli yapımlar seyircisini bekliyor. İşte, eğlence programlarının yanı sıra yerli ve yabancı sinema filmlerine ev sahipliği yapan Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in 10 Ocak 2022 Pazartesi gününe ait yayın akışı…

10 Ocak 2022, Pazartesi 09:59 Son Güncelleme:
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10 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışında, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ve Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show günün en eğlenceli programları olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan TV8’in fenomen yarışması MasterChef’te de finale doğru giderken heyecan en üst seviyede yaşanıyor. ATV ekranlarında ise Leonardo DiCaprio’ya Oscar ödülü kazandıran Diriliş isimli Kanal D0 seyirciyle buluşurken, Kanal D1 izlemek isteyenle için StarTV’de Deliha filmi yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8’in yayın akışına ilişkin tüm detaylar…

10 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:30 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
  • 01:45 Yabancı Sinema Çinli Satıcı
  • 03:15 Gelinim Mutfakta
  • 05:30 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Üç Kuruş
  • 02:45 Aziz
  • 05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Diriliş
  • 23:05 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet
  • 01:15 Bir Zamanlar Çukurova
  • 04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Deliha
  • 22:30 Yerli Sinema Deliha
  • 00:30 Kaderimin Oyunu
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:10 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 23:25 112 Acil Çağrı
  • 00:40 Yerli Sinema Soluk
  • 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
  • 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Yasak Elma
  • 22:30 Yerli Sinema Yüz Numaralı Adam
  • 00:00 Maske Kimsin Sen?
  • 02:30 Yerli Sinema Yüz Numaralı Adam
  • 04:00 Kefaret
  • 05:45 Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Dizi

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