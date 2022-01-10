10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kanunun ardından ve yalnızca Türkiye’de kutlanan özel günlerden biridir. İşte ortaya çıkışı, tarihçesi ve anlamlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları ve sözleri…

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Çalışan Gazeteciler Günü, 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayımlanmasının ardından 10 Ocak gününde kutlanmaya başlanmıştı.

“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. - Napoleon

Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. – Jefferson

İyi bir gazete, kendisiyle konuşan ulustur. -Özdemir Asaf

Gazeteleri gazeteciler yazar, ancak okuyucular yazdırır. -Benjamin Franklin

Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. -Ziya Gökalp