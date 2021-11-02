Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 10 plaka nerenin plaka kodu? 10 plaka hangi şehir? 10 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

10 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

10 plaka Balıkesir şehrine aittir. Hem Turizm hem de ticaret açısından Ege bölgesinin en önemli şehirleri arasında yer alan Balıkesir, merkezi açısından da Marmara Bölgesi'ne bağlıdır. Aynı zamanda önemli bir bağlantı yeri olması ile beraber, Ege Bölgesi'nde kuzey ve güney şeklinde bir ara şehirdir. Bu doğrultuda 10 plakası Balıkesir şehri adına amaca uygun değişik nerelerde değerlendirilebilir.

Balıkesir'in bütün ilçeleri için kullanılabilecek olan plaka numarası 10’dur. Posta kodu olması ile beraber aynı zamanda araç plakaları üzerinden değerlendirilebilir. Türkiye'de bilindiği üzere şehir plaka kodları baş harflerine göre gerçekleştirilir. Bu doğrultuda B harfi üzerinden Balıkesir 10. sırada yer alır. Böylece plaka numarası da 10 olarak öne çıkar ve değişik noktalarda değerlendirilir.



