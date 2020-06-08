10 şoförde corona virüs çıktı, ekipler her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde corona virüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri her yerde minibüslerde yolculuk yapanları arıyor.
08 Haziran 2020, Pazartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde corona virüs tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan corona virüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.