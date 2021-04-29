2020’de ölüm, yaşlılık, malullük, iş göremezlik aylığı alanların sayısı 13 milyon 264 bin kişiyi geçmişti. 2021’de de emekli olanlar hesaba katılırsa, emekli sayısı 13.5 milyona ulaşıyor. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri devam ediyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64 milyar lirayı geçti. Emekliler bu yıl ilk defa ikramiyelerini zamlı alacak.





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ÖNE ÇIKAN TARİH 3-7 MAYIS

1-İkramiye zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan’da yaptığı açıklamada ikramiyelerdeki artışın enflasyon oranında olacağını belirtmişti. Önceki gün Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “1.000 lira artı enflasyon. Enflasyon farkı 85 lira tutuyor. Ama onu 100 liraya tamamlayacağız. İnşallah 1.100 lira olarak duyuracağız” dedi.

2-Hesaba ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiye zammının vakit kaybetmeden kararname ile yapılacağını ifade etti. Ödemenin Ramazan Bayramı’ndan önce yapılması bekleniyor. Öne çıkan tarihler ise 3-7 Mayıs. Geçen yıl ödemeler emeklinin maaş çektiği tarihe göre günlere bölünmüştü. Bu tarihleri SGK’nın duyurması bekleniyor. Kurban Bayramı ödemesi de temmuz ortasına doğru yatacak.

3-Her yıl artış olacak mı?

Emekli ikramiyelerinde yapılacak artışla ilgili kararname metni bundan sonra artışların olup olmayacağını belirleyecek. Kararname değişikliği emekli ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı yönünde yapılırsa, ikramiyeler her yıl yükseltilmiş olacak. Fakat tek seferlik bir artış olarak düzenlenirse, emekli ikramiyeleri 1.100 lira olarak kalacak. Genel beklenti, ocak ve temmuz aylarında oluşan son 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması yönünde. Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olmuştu.

DUL VE YETİMLERE HİSSESİ ORANINDA

4-İKRAMİYEYİ KİMLER ALIYOR?

SGK’dan aylık alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

5-HAK SAHİPLERİNE NE KADAR ÖDENİYOR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerine (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi, hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa, ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. Bu durumda örneğin; bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin maaşının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe 825 lira ikramiye ödenecek.

6-İKİ AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla maaşa imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 lira tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.

7-SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 550 lira verilecek.

EVDE ALMA İMKANI

8-Yeni emekli olanlar faydalanabilecek mi?

Evet. Ödemenin yapıldığı tarihte değil, bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişiler ikramiyelerini alacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK’lı ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.

9-Tam kapanma döneminde evden alınabilecek mi?

Bu konuda hazırlıklar yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin önümüzdeki günlerde karar alınacağını söylemişti. Geçen yıl kolluk kuvvetleri kapıda maaş ve ikramiye ödenmesi konusunda destek sağlamıştı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşa ve hastalara bu desteğin 17 günlük kapanma döneminde de sağlanması bekleniyor. Bunun için bankalar ve 155 (polis) ile 156 (jandarma) numaraları aranıp bilgi alınabilecek.

10-İkramiyeye haciz uygulanabilir mi?

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı kanunun ek 18’inci maddesinde, ‘bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor. Yani haciz uygulanamaz.



