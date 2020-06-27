Kültür & Sanat 10 soruluk çengel bulmaca (27 Haziran 2020)

10 soruluk çengel bulmaca (27 Haziran 2020)

Kültür & Sanat

10 soruluk çengel bulmaca (27 Haziran 2020)

Posta Günün bulmacası geldi! Her gün senin için 10 sorudan oluşan çengel bulmaca hazırlıyoruz. Neden mi? Çünkü bulmaca çözmenin beyne rahatlatıcı etkileri var. Hadi! Hazırsan başlayalım.

27 Haziran 2020, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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