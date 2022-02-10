Çeyrek altın ve gram altın fiyatları için bugün kritik günlerden biri. Geçtiğimiz ay tarihi bir rekora imza atan ABD enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında nasıl bir etki oluşacağı yakından takip ediliyor. Ons altın bu sabah 1.834 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın yüzde 0,30, çeyrek altın ise yüzde 0,23 oranında değer kazandı. İşte, 10 Şubat 2022 altın fiyatlarında son durum…

10 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 800,46 TL

Gram altın satış fiyatı: 800,62 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.299,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.319,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.605,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.638,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.195,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.256,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 725,24 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 748,02 TL

ABD’DE ENFLASYON ARTARSA NE OLACAK?

ABD'deki enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi, Merkez Bankası FED'in elini faiz tarafında daha da güçlendirmiş olacak. FED Başkanı Jerome Powell, Ocak ayında gerçekleşen son faiz toplantısında enflasyonu engellemek amacıyla faiz artırımına gideceklerini ve bunun da muhtemel olarak Mart ayında gerçekleşeceğini ifade etti.

FED'in faiz artırımı ile birlikte dolar tarafında yükseliş beklentisi bulunurken, bazı uzmanlar altın fiyatlarının düşeceğine yönelik tahminlerde bulunuyor. Fakat kimi uzmanlar da altının FED'in faiz artırım ihtimali ile çoktan fiyatladığını ve yükselişin devam edebileceğini, FED'in güçlü faiz artışı yapamayacağını, reel faizin yine ekside kalacağı yönünde görüş bildiriyor.

2022 ABD Ocak ayı enflasyon verileri saat 16.30’da açıklanacak. Açıklamanın ardından altın piyasasında da hareketlilik olması bekleniyor.