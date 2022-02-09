Bu hafta A101'de beyaz eşyalardan elektrikli küçük ev aletlerine kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satılacak. Aynı zamanda 10 Şubat A101 kataloğunda Sevgililer Günü için canlı çiçek çeşitleri ve kişisel bakım ürünlerini de yer alıyor. İşte bu hafta A 101’de indirimli olarak satılacak ürünler…

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 1. SAYFA

Toshiba 55″ Ultra HD Android Tv 7.299 TL

Toshiba 43″ Ultra HD Smart Led Tv 5.299 TL

Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 2. SAYFA

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 4.299 TL

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 3. SAYFA

Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 69,95 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 369 TL,

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 399 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 1.199 TL

Bernardo Ruby Çay Makinesi 249 TL

Homend Handmaid Çubuk Blender 259 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 179 TL

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 4. SAYFA

3 Kapaklı Gardırop 899,95 TL

4 Raflı Kitaplık 259,95 TL

Çalışma Masası 219,95 TL

Liva Kurutmalık 199,95 TL.

Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 65 TL

Strong Ütü Masası 279,95 TL

4+1 Metal Merdiven 229,95 TL

Piranha Katlanır Şarjlı Vidalama 99,95 TL

Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 199,95 TL

Katlanır Yaylı Yatak 429,95 TL

Ofis Çalışma Koltuğu 299,95 TL

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 5. SAYFA

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 6. SAYFA

Orkide Saksı 1,5 Litre 9,95 TL

Canlı Çiçek Antoryum 49,95 TL,

Canlı Çiçek Orkide 49,95 TL

Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 13,95 TL

Canlı Çiçek Şans Bambusu 16,95 TL

Piranha Neon Dekoratif Gece Aydınlatma 79,95 TL

Elite Led Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 59,95 TL

Çift Taraflı Masa Üstü Ayna 35 TL

Dekoratif Saklama Kabı 3’lü 19,95 TL

Bayan Çift Toka Peluş Terlik 29,95 TL

Bayan Sevgililer Günü Terliği 19,95 TL

Aqua Di Polo Bay / Bayan Kol Saati Çeşitleri 49,95 TL

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 7. SAYFA

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 8. SAYFA

10 ŞUBAT A101 KATALOĞU 9. SAYFA