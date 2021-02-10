Magazin 10 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim? Puan durumu

10 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim? Puan durumu

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10 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim? Puan durumu

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı Doya Doya Moda'da günün birincisi kim? 10 Şubat puan durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:46 Son Güncelleme:
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Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 10 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 10 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

10 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim?

10 Şubat Çarşamba, festival konseptiyle kızlar ve erkekler yarıştı. Kızlarda günün birincisi 20 puanla Özde ve Tuğçe oldu. Erkeklerde ise günün birincisi 20 puanla Adnan, Erhan ve Ali Nail oldu.

500 TL'yi kim kazandı?

Bu hafta konseptte değişikliğe gidildi. Artık yarışmacılar her gün arkadaşları için puan verecek ve en yüksek puanı alan kişiye 500 TL artı ödül para verilecek. Bu parayı bugün kızlarda Özde kazandı.

Doya Doya Moda 10 Şubat puan durumu

Tuğçe: 20

Rabia: 14

Özde: 20

Ceren: 16

Birben: 11

Fatma: 14

Ali Nail: 20

Adnan: 20

Emre: 17

Erhan: 20

Mehmet: 11

Batıcan: 17

Arif: 19

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