Ekonomi 10 ülkeye ihraç ettiğimiz "Sarı altın" daha dalındayken satıldı

10 ülkeye ihraç ettiğimiz "Sarı altın" daha dalındayken satıldı

Ekonomi

10 ülkeye ihraç ettiğimiz 'Sarı altın' daha dalındayken satıldı

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva yoğun ilgi görüyor. Sarı altın, ABD, Rusya, ve İran'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor.

17 Kasım 2020, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle yurt dışından ilgi görüyor. Binbir emekle çiftçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak büyük bölümü yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

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Pazar konusunda sıkıntı yaşamıyorlar 

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, Şahinkaya ayvasının lezzeti ve sulu olmasıyla diğer ayvalardan daha ön plana çıktığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi. Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor. Son derece kaliteli olan ayvamızı tedarikçi firmalar dalından satın alıyor. ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi 10 ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.



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