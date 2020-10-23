Molluskum kontagiozum hastalığı genellikle çocuklarda ve erkeklerde daha sık görülen çok bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Çok sayıda, deri renginde ve ortası göbeklenme gösteren kabarıklıklar şeklinde görülürler. Çoğunlukla görüntü dışında belirti vermezler.

Sıklıkla 4 yaş arası çocuklarda, cinsel aktif erişkinlerde direkt temas olan güreş gibi spor yapan sporcularda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülmektedir.

Virüs insandan insana direkt temasla ve enfekte eşyalarla temas sonucu bulaşmaktadır. Çocuklarda oyun parkı, yüzme havuzu gibi alanlardan bulaş sıkken erişkinlerde cinsel temas ile bulaş daha sık görülmektedir.





Bulaştıktan ne kadar süre sonra ortaya çıkar?

Virüs bulaştıktan 2 hafta ila 6 ay arasında belirti vermeye başlar.

Deri veya mukozada herhangi bir alanda görülebilir. İki yaşından küçük çocuklarda lezyonlar çoğunlukla yüz bölgesinde görülürken, büyük çocuklarda gövdede, erişkinlerde ise cinsel yolla bulaşmaya bağlı olarak genital bölgelerde daha sık görülmektedir.