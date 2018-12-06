10 yaşında şiir kitabı yazdı

Van'da 10 yaşında ortaokul birinci sınıf öğrencisi Akif Efe Pütün, "Bu Benim Dünyam" isimli bir şiir kitabıyla yazdı

06 Aralık 2018, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
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10 yaşında şiir kitabı yazdı

10 yaşında yazarlık deneyimi kazanan Akif Efe Pütün, geçen yıl düzenlenen birinci Van kitap fuarından etkilenerek kitap yazmaya başladığını söyledi.

FUARDA KARAR VERDİ

Minik yazar, “Geçen yıl babam Hakan Pütün yazdığı kitabı okurlarına imzalarken bende bu arada stantları geziyordum. Ben de kitap yazabilirim dedim akşam eve geldiğimde oturup birşeyler yazmaya başladım. Yaz aylarında anneannemlerin köyüne giderdik orada gördüklerimi okulumu ve arkadaşlarımı yazdım, sonra annemin büyük desteğiyle bunları düzenledik. Çok güzel bir duygu, anneme ve babama teşekkür ediyorum. Van kitap fuarına herkesi bekliyoruz” dedi.

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