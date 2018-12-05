10 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına gözaltı
Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ama zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı
Olay, Samsun Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen İ.A. (60) isimli bir zanlı, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.