10 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ama zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı

05 Aralık 2018, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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10 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına gözaltı

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen İ.A. (60) isimli bir zanlı, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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