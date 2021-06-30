10 yaşından sonra belini ve sırtını 3 ayda bir gözlemleyin

SKOLYOZUN İLERLEMESİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLI ETKEN NEDİR?

Skolyoz nedeni belli olmayan bir büyüme dönemi rahatsızlığıdır. Yani neyin skolyozu başlattığını bilmiyoruz ama büyümenin artırdığını biliyoruz. Bu nedenle en sık ergenlik büyümesi sırasında ortaya çıkıyor. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse ve omurgasındaki eğrilik ne kadar büyükse ilerleme potansiyeli de o kadar büyük oluyor. Bu nedenle boy uzama dönemi çok riskli bir dönem.

SKOLYOZ AĞRI YAPAR MI?

Hayır, yapmaz. Hafif derecelerinde gözle görülebilir bir sorun da değil. Dolayısıyla dikkatten kaçabilir. Küçük çocuklarda, erken yaşta başlayan skolyozda erken teşhis çok önemli. Erken teşhis edilmiş skolyozda tedavinin esası şudur: Çocuğun omurga ve akciğer gelişimine izin verilir, bir yandan da korse, egzersiz gibi ameliyat dışı yöntemler veya bant ile gerdirme gibi küçük cerrahi girişimlerle eğrilik kontrol edilir. Göğüs kafesi, akciğer, kuyruk sokumu ve leğen kemiği aracılığıyla kalça eklemlerine bağlantılı olan omurga, erişkin çağa en iyi şekilde getirilmeye çalışılır. Geç teşhis edilen, ilerlemiş vakalarda ise omurganın sabitlenmesini gerektiren ve büyümeyi durduran füzyon işlemi gerekli olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Erken yaştan itibaren ebeveynler çocuklarını gözlemeli. Özellikle 10 yaş sonrası ergenlik başlangıç döneminde her 3 ayda bir çocukların sırt ve belini kontrol etmek yararlı. Herhangi bir belirti görülmesi durumunda hekime başvurmak gerekir.

OMURGA NASIL TEST EDİLİR?

Skolyoz pek çok belirti ile kendini belli etse de özellikle 3 belirtiye çok dikkat etmek gerekir. 1) Bir omzunun diğerinden daha yüksek olması. 2) Belin bir tarafının içeriye doğru oyuk, diğer tarafının dışarı doğru çıkması veya daha dolgun görünmesi. 3) Çocuğunuza arkadan baktığınızda ve omurgasını yere paralel hale gelene kadar öne eğmesini istediğinizde sırtının bir tarafının diğerine göre daha yüksek görünmesi. Buna “hörgüç” görüntüsü deniyor. Bu görüntü omurganın aynı zamanda kendi etrafında dönmesi nedeniyle oluşuyor. Kimi zaman, çocuğunuzun öne eğilmesine bile gerek kalmadan, dışarıdan bakıldığında, sırtının bir tarafında hörgüç gibi

DİĞER BELİRTİLER

Bir kürek kemiğinin diğerine göre daha yüksekte veya daha belirgin olması. Bir kalçasının diğerine göre daha yüksek veya daha belirgin görünmesi. Kollarını yanlara sarkıttığında, bir tarafta kolla gövde arasında daha fazla boşluk olması. Kafa izdüşümünün leğen kemiklerinin ortasına denk gelmemesi. Gövdenin bacaklara göre orantısız kısa olması. Denge bozuklukları oluşması.







