Doğum Öncesi 10 yıl aradan sonra köye erkek bebek geldi

10 yıl aradan sonra köye erkek bebek geldi

Doğum Öncesi

10 yıl aradan sonra köye erkek bebek geldi

Son 10 yıldır hiç erkek bebeğin dünyaya gelmediği ve bilimsel olarak araştırmalara bile konu olan Polonya’daki Miesjsce Odrzanskie köyünde erkek bebek dünyaya geldi.

10 Aralık 2020, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Polonya’da son 10 yıldır sadece kız bebek doğan bir köyde ilk kez erkek bebek coşkusu yaşanıyor. Polonya’nın Miesjsce Odrzanskie köyünde sonunda Anna Milek isimli kadın, erkek bebek dünyaya getirdi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

300 kişinin yaşadığı ve itfaiye, can kurtaran gibi kuvvet gerektiren işleri bile kadın ve kız çocuklarının yerine getirdiği köyde bu durum büyük coşku yarattı. Köyün yangın ve ilk yardım dersleri alan gönüllü itfaiyecileri, yeni erkek üyelerinin büyümesini hevesle bekliyor. Çocuk nüfusundaki bu dengesizliğin sadece bir tesadüf mü, yoksa bilimsel bir nedene mi dayandığı bilinmiyor.

Bazı bilim insanlarının konuyu araştırmak istediğini belirten belediye başkanı, birçok doktor ve kişinin kadınların daha fazla kalsiyum tüketmesi ya da yatağın altına balta konulması gibi tavsiyelerde bulunduğunu, ancak hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor.

Anne ve oğluna büyük hediyeler

Köyün Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, geçen mayıs ayında doğan Bartek isimli erkek bebeğin adını meşe ağaçlarına ve bazı sokaklara vereceklerini söyledi. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra nüfusu bin 200 olan kasabada bugün 300 kişi yaşıyor. Kasabada son 10 yılda doğan 12 bebeğin hepsi kızdı. Erkekler gibi her işi yapabildiklerini söyleyen kadınlar ise bu durumdan pek rahatsız değil.


İlgili Haberler
Hamile kadını 6 yaşındaki oğlu kurtardı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Yeni yıl heyecanı etkinliklere yansıdı
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
2021'in en büyük estetik trendleri
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İyot eksikliği gebeliği tehlikeye sokabilir mi?