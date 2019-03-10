10 yıl çalışana tazminat

10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabi 15 yıllık sigortalılık süresini ve 10 yıllık primi yani 3.600 günü de doldurmuş olmanız lazım.

TAZMİNAT ALIP AYRILABİLİYORLAR

Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3 bin 600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında iş yerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı da bulunuyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. Burada 15 yıl, 3.600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor.



