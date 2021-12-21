İslamabad-Tahran-İstanbul hattında demiryolu yük taşımacılığı, 10 yıl sonra yeniden başladı. Pakistan, İran ve Türkiye arasında 2009'da hayata geçirilen ancak Pakistan'daki gelişmeler nedeniyle 2011'de sonlandırılan "İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi" için bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Margalla Tren İstasyonu’nda tören düzenlendi. Törene Pakistan Demiryolları Bakanı Azam Khan Swati, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İran’ın İslamabad Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndan yetkililer ve diğer davetliler katıldı. Törenin ardından yük treni Tahran üzerinden İstanbul'a gitmek üzere Margalla Tren İstasyonu'ndan hareket etti.





Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi, demiryolu yük taşımacılığının yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun bölgesel bağlantıda önemli bir rol oynayacağını ve bölgesel ekonomiye katkıda bulunacağını ifade etti.

Yolcu taşımacılığı da başlayacak

Demiryolları Bakanı Azam Khan Swati de üç ülke arasındaki demiryolu yük taşımacılığının önemini vurgulayarak, bu hizmetin bölgede iş alanında yeni yollar açacağını kaydetti. Bakan Swati, yakında yolcu taşımacılığının da başlayacağını açıkladı.

İSLAMABAD (İHA)