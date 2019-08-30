2009 yılında evlenen çiftin, 2.5 ay önce Bodrum’da boşandığı ortaya çıktı. Anıl İlter, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle Facebook üzerinden tanışıp mutlu bir birliktelik yaşadıklarını anlatmıştı:

'BEN BU ADAMLA EVLENECEĞİM'

Bir reklamda oynamıştım. O reklamda şimdiki eşim İpek, beni görüyor, fark ediyor, çok beğeniyor. Evde anne ve ablasının olduğu bir anda ekrana bakıp 'Ben bu adamla evleneceğim’ diyor.

'ÇOK MUTLU BİR BİRLİKTELİK, ÇIKMA DÖNEMİ GEÇİRDİK'

İsmime ulaşıyor bir şekilde. Facebook’tan bana mesaj atıyor; Selam, yolluyor. Ben de selam yolluyorum. Buluşma gerçekleşiyor, 'Bir kahve içelim tanışalım, sohbet edelim’ dedik. Tabii ki böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Çok mutlu bir birliktelik, çıkma dönemi geçirdik. Sonrasında evlendik, şimdi de bir kızımız var. İsmi de Nil. 3 yaşında öyle mesut bir hayatımız var."





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