10 yıldır ilk kez! En yüksek doluluk oranına ulaştı

Yalova Üniversitesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mevcut fakülte ve meslek yüksekokullara ek olarak Altınova Meslek Yüksekokulu, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarına toplamda 11 yeni bölüme öğrenci kabul etti. 2019 YKS verileri ışığında ortaya çıkan doluluk oranları Yalova Üniversitesi'nin yeni bölümler noktasında isabetli kararlar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

ÖĞRENCİLERİN GÖZDESİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Yeni dönemde öğrenci memnuniyetini artırmayı birincil önceliği haline getiren Yalova Üniversitesi, bu doğrultuda yapılan çalışmaların olumlu yansımaları doluluk oranlarıyla kendisini göstermeye başladı. Öğrencilerine daha iyi eğitim-öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn etmek için çalışmalarına hız veren Yalova Üniversitesi, yeni dönemde hizmete sunacağı Öğrenci Yaşam Merkezi ile memnuniyet düzeyini daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, 2019 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Yalova Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilere öğrencilik yaşamlarında başarılar diledi.

DHA