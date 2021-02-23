Müge Anlı, 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'in kocası Osman Biçer'e sorduğu sorularla esrarengiz olayı aydınlatmaya bir adım daha yaklaştı. Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? 17 Eylül 2011 gününden beri nerede olduğu bilinmeyen Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer o gün çalıştığı pazardan saat 15.00 civarı ayrılıp eve erken dönmesi şüpheleri üzerine çekti.

16 Eylül akşamı evlerinin kapısını çalan ev sahibi, Güldane'nin onun telefonundan başka erkeklerle konuştuğunu ve daha sonradan onun telefonunu geri aradıkları için rahatsız olduğunu evini boşaltmalarını istediğini söylemiş.

Şüpheli geceden sonra Güldane Biçer'in bir daha görülmemesi merak ediliyor.

Öte yandan Osman Biçer, eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi. Kız kardeş Melek ise Osman'ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi.

ŞÜPHE UYANDIRAN CEVAP

16 Eylül gecesi tartışma olmadığına inanmayan Müge Anlı'ya cevap olarak Osman Biçer "Tartışma yaşadığımız gece ben kendime hakim oldum" dedi. Daha önceden kavga ettikleri esnada Güldane Biçer'in dişini kıran Osman Biçer neyi saklıyor.

Karısı kaybolduktan 6 ay sonra onu boşayıp başkaları ile evlenmesi ve karısını bir daha aramaması merak uyandırdı. Eşi kaybolduktan 3 gün sonra çocuklarını yurda vermek için başvuran Osman Biçer Güldane'nin geri dönmeyeceğini nereden bildiği şüphe uyandırdı.



